ИА «Ореанда-Новости». В квартире жилого дома в Находке взорвался газовый баллон. Инцидент произошёл на четвёртом этаже многоквартирного дома. В результате взрыва были выбиты окна, повреждена внешняя облицовка здания. О ЧП сообщил «Интерфакс».

Сообщается, что взрыв произошёл в 6 утра по мск. Житель квартиры получил травмы, его доставили в больницу. У мужчины диагностировали травмы верхних конечностей, ожоги шеи и головы.

На место прибыли сотрудники оперативных служб и представители управляющей компании. Они сообщили, что конструкция здания не повреждена. Пожара в результате взрыва не было, другие квартиры также не пострадали.