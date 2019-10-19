ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии сообщила, что в столице региона Нальчике один из слушателей Института повышения квалификации МВД умер после драки, произошедшей в стенах учебного заведения.

«В расположении Нальчикского филиала Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России между слушателями произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», – проинформировали представители правоохранительного ведомства.

Агентство ТАСС располагает информацией о том, что погибший полицейский является выходцем из Республики Карелия.

В учебном заведении будет проведена соответствующая служебная проверка.