ИА «Ореанда-Новости». В Нижегородской области число пострадавших в ДТП с перевёрнутым автобусом увеличилось до 20 человек.

По информации УМВД в автобусе находилось 40 человек. МЧС сообщает о 49 пассажирах. Автобус съехал в кювет и перевернулся, так как водитель не смог справиться с управлением. Информацию о ДТП передают РИА Новости.

ДТП произошло в Балахинском районе Нижегородской области. Автобус направлялся из Иваново в Дзержинск. По данным регионального управления МВД в аварии пострадало 25 человек. 13 пассажиров доставлены в больницу. Их состояние уточняется.

Выясняются дополнительные обстоятельства происшествия.