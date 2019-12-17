Сотрудники следственного комитета РФ по Нижегородской области проводят доследственную проверку.Специалисты регионального СК выехали на место происшествия для забора воздуха на следственную экспертизу.Все мужчины, которые поступили в больницу №33 с признаками отравления, являются иностранцами и трудятся на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Кстове. Двое мужчин были отпущены из медучреждения, ещё 8 находятся в Кстовской больнице в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.