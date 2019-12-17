17.12.2019, 18:01
В Нижнем Новгороде 10 человек были госпитализированы с признаками токсического отравления
ИА «Ореанда-Новости». В Нижнем Новгороде 10 человек обратились в больницу с признаками токсического отравления, сообщает издательство «Нижний Новгород Онлайн».
Сотрудники следственного комитета РФ по Нижегородской области проводят доследственную проверку. По предварительным данным, причиной отравления мужчин стал бензол. Специалисты регионального СК выехали на место происшествия для забора воздуха на следственную экспертизу.
Все мужчины, которые поступили в больницу №33 с признаками отравления, являются иностранцами и трудятся на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Кстове. Двое мужчин были отпущены из медучреждения, ещё 8 находятся в Кстовской больнице в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.
Сотрудники следственного комитета РФ по Нижегородской области проводят доследственную проверку. По предварительным данным, причиной отравления мужчин стал бензол. Специалисты регионального СК выехали на место происшествия для забора воздуха на следственную экспертизу.
Все мужчины, которые поступили в больницу №33 с признаками отравления, являются иностранцами и трудятся на территории нефтеперерабатывающего предприятия в Кстове. Двое мужчин были отпущены из медучреждения, ещё 8 находятся в Кстовской больнице в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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