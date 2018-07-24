ИА «Ореанда-Новости». В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту убийства 27-летнего журналиста Дениса Суворова. Об этом проинформировали в управлении Следственного комитета региона. В ОБСЕ назвали эти новости «ужасными» и выразили соболезнование близким и коллегам



Тело молодого журналиста было найдено в среду 24 июля в районе Казанской набережной в Нижегородском районе города. На теле присутствовали явные признаки насильственной смерти.

О том, что журналист Денис Суворов убит в Нижнем Новгороде, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам совершения убийства, — сообщается на сайте ведомства.

По данному уголовному делу создали специальную оперативную группу следователей и оперативных сотрудников полиции. Криминалисты и следователи из регионального Следственного комитета работают на месте происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося. Устанавливаются все лица, которые так или иначе могли быть причастны к совершению этого преступления.

Арлем Дезир, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, прокомментировал данную трагическую новость. Со слов Дезира, он будет следить о дальнейшем развитии дела и ждать информацию об обстоятельствах и мотивах случившегося.

– Жду дальнейшей информации об обстоятельствах и мотивах. Мои глубочайшие соболезнования родственникам и коллегам, — написал Арлем Дезир в своём Twitter.

На сайте телеканала «Нижний Новгород», где погибший Суворов трудился журналистом, сообщается, что сотрудник трагически погиб. Денис также был телеведущим на данном телеканале, он вёл утренние эфиры программы «Вести-Приволжье», программу «Десять минут с Политехом», а также был редактором интернет-портала вестинн.рф.

Коллектив ГТРК «Нижний Новогород» выразил соболезнования близким. В сообщении говорится о том, что голос погибшего Дениса Суворова надолго сохранится в спектаклях радиотеатра, но пока коллектив компании до сих пор не верит в случившееся.