30.09.2019, 14:08
В Нижнем Новгороде полиция проверяет мужчину, который изводит соседей записью конского ржания
ИА «Ореанда-Новости». Мужчина в Нижнем Новгороде в течение двух лет включает у себя в квартире запись конского ржания и топота, пишет «МК».
Отмечается, что он таким способом пытается отомстить соседям за то, что они слишком громко ходят по утрам. Однако жильцы дома оригинальный способ не оценили и пожаловались на него в полицию.
Сейчас местное МВД начало проверку по факту жалобы. Отмечается, что в прошлом году на мужчину уже составляли три протокола. В этом году – ещё три. Однако оплачивать штрафы мужчина отказывается.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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