ИА «Ореанда-Новости». Мужчина в Нижнем Новгороде в течение двух лет включает у себя в квартире запись конского ржания и топота, пишет «МК».



Отмечается, что он таким способом пытается отомстить соседям за то, что они слишком громко ходят по утрам. Однако жильцы дома оригинальный способ не оценили и пожаловались на него в полицию.



Сейчас местное МВД начало проверку по факту жалобы. Отмечается, что в прошлом году на мужчину уже составляли три протокола. В этом году – ещё три. Однако оплачивать штрафы мужчина отказывается.