ИА «Ореанда-Новости». В департаменте образования администрации Нижнего Новгорода заявили, что было решено закрыть все школы города на карантин, пишет «Коммерсант».



Карантин связан со вспышкой гриппа и ОРВИ. Так, с 13 февраля учебный процесс будет приостановлен, чтобы не допустить роста заболеваемости.



Отмечается, что примерно половина из всех городских школ и часть детских садов была закрыта на карантин ещё на прошлой неделе. Однако из-за того, что эпидемиологический порог вирусных заболеваний превышен в регионе на 40%, вводится полный карантин.