04.06.2019, 18:10
В Нижневартовске сотрудник банка украл 1 млн рублей, чтобы сыграть свадьбу
ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура в Нижневартовске направила в суд дело 21-летнего сотрудника банка, который украл более 950 тысяч рублей, пишет РБК.
Отмечается, что молодой человек подделывал кредитные договоры. В течение двух месяцев он оформил на себя четыре договора, по которым банк одобрил займ.
В прокуратуре рассказали, что мужчина хотел потратить деньги на проведение свадьбы и покупку бытовой техники. Теперь ему грозит до шести лет заключения.
Отмечается, что молодой человек подделывал кредитные договоры. В течение двух месяцев он оформил на себя четыре договора, по которым банк одобрил займ.
В прокуратуре рассказали, что мужчина хотел потратить деньги на проведение свадьбы и покупку бытовой техники. Теперь ему грозит до шести лет заключения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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