Отмечается, что молодой человек подделывал кредитные договоры. В течение двух месяцев он оформил на себя четыре договора, по которым банк одобрил займ.В прокуратуре рассказали, что мужчина хотел потратить деньги на проведение свадьбы и покупку бытовой техники. Теперь ему грозит до шести лет заключения.