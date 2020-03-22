ИА «Ореанда-Новости» . На свадебной церемонии в Нижневартовске мужчина зарезал жениха. Об этом 22 марта сообщил Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Убийство произошло 21 марта, в субботу, в одном из ресторанов Нижневартовска во время празднования свадьбы. В ходе возникшего на почве личной неприязни конфликта 50-летний злоумышленник несколько раз воткнул нож в грудь 56-летнего жениха. От полученных ран потерпевший скончался в медицинском учреждении, куда был госпитализирован после инцидента.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело за умышленное убийство. Подозреваемого уже задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.