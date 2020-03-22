22.03.2020, 15:33
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха
ИА «Ореанда-Новости». На свадебной церемонии в Нижневартовске мужчина зарезал жениха. Об этом 22 марта сообщил Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Убийство произошло 21 марта, в субботу, в одном из ресторанов Нижневартовска во время празднования свадьбы. В ходе возникшего на почве личной неприязни конфликта 50-летний злоумышленник несколько раз воткнул нож в грудь 56-летнего жениха. От полученных ран потерпевший скончался в медицинском учреждении, куда был госпитализирован после инцидента.По данному факту следователи возбудили уголовное дело за умышленное убийство. Подозреваемого уже задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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