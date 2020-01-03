03.01.2020, 21:27
В ночь с 3 на 4 января москвичи смогут увидеть метеоритный дождь
ИА «Ореанда-Новости». В ночь с 3 на 4 января москвичи смогут увидеть метеоритный дождь, сообщает специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Звездопад лучше всего будет виден с 00-00 до 01-20 по МСК в северо-восточной стороне горизонта. Метеорный поток Квадрантиды составит примерно 120 метеоров в час, то есть около 2 метеоров в 1 минуту. Это первый звездопад в 2020 году, а также самый крупный в этом году. Погода в ночь с 3 на 4 января будет ясной, небо - чистое. Местные жители смогут насладиться звёздным дождём в полной мере.
Следует отметить, что следующее интересное астрономическое событие будет 10 января. Россияне смогут увидеть полутеневое лунное затмение.
Звездопад лучше всего будет виден с 00-00 до 01-20 по МСК в северо-восточной стороне горизонта. Метеорный поток Квадрантиды составит примерно 120 метеоров в час, то есть около 2 метеоров в 1 минуту. Это первый звездопад в 2020 году, а также самый крупный в этом году. Погода в ночь с 3 на 4 января будет ясной, небо - чистое. Местные жители смогут насладиться звёздным дождём в полной мере.
Следует отметить, что следующее интересное астрономическое событие будет 10 января. Россияне смогут увидеть полутеневое лунное затмение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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