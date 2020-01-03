Метеорный поток Квадрантиды составит примерно 120 метеоров в час, то есть около 2 метеоров в 1 минуту. Это первый звездопад в 2020 году, а также самый крупный в этом году. Погода в ночь с 3 на 4 января будет ясной, небо - чистое. Местные жители смогут насладиться звёздным дождём в полной мере.