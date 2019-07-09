09.07.2019, 16:37
В Норильске началось нашествие крыс из-за проблем с вывозом мусора
ИА «Ореанда-Новости». В Норильске резко возросло количество крыс. Сейчас местные власти пытаются бороться с грызунами, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что информацию о крысах жители города начали публиковать в соцсетях, тему подхватили местные СМИ. Очевидцы публикуют видео, где видно, как крысы ползают вдоль мусоропроводов в подъездах, прыгают на навесные потолки в квартирах жителей, бегают возле мусорных баков во дворах.
Местные власти пришли к выводу, что нашествие крыс может быть связано с тем, что мусороуборочная компания не качественно выполняет свою работу.
Отмечается, что информацию о крысах жители города начали публиковать в соцсетях, тему подхватили местные СМИ. Очевидцы публикуют видео, где видно, как крысы ползают вдоль мусоропроводов в подъездах, прыгают на навесные потолки в квартирах жителей, бегают возле мусорных баков во дворах.
Местные власти пришли к выводу, что нашествие крыс может быть связано с тем, что мусороуборочная компания не качественно выполняет свою работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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