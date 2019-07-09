Отмечается, что информацию о крысах жители города начали публиковать в соцсетях, тему подхватили местные СМИ. Очевидцы публикуют видео, где видно, как крысы ползают вдоль мусоропроводов в подъездах, прыгают на навесные потолки в квартирах жителей, бегают возле мусорных баков во дворах.Местные власти пришли к выводу, что нашествие крыс может быть связано с тем, что мусороуборочная компания не качественно выполняет свою работу.