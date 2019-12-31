ИА «Ореанда-Новости». Власти Норильска объявили штормовое предупреждение в городе, пишет «Интерфакс».



Так, синоптики ожидают в городе снег, метель, видимость менее одного километра, возможны порывы ветра до 22 м/с, в районах Талнах и Кайеркан порывы могут достигать 30 м/с, температура воздуха в Норильске - до минус 17 градусов мороза.



ГИБДД запретила движение легковых машин по дороге Норильск – Алыкель. При этом рейсовые автобусы ходят по расписанию.