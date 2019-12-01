01.12.2019, 18:23
В Новочеркасске уволились все 3 врача инфекционной больницы, приём пациентов остановлен
ИА «Ореанда-Новости». В Новочеркасске уволились все 3 врача инфекционной больницы, приём пациентов остановлен. Информация была опубликована на официальном сайте городской администрации Ростовской области.
В медучреждении МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» работало всего 3 врача. Двое из них уволились в ноябре, так как являлись пенсионерами (старше 70 лет). Последний врач ушёл на больничный и написал заявление об увольнении.
Лечение пациентов производится без изменения, но приём новых больных более невозможен. Дети, которые лежат в больнице, будут переведены в другое лечебное отделение.
В медучреждении МБУЗ «Специализированная инфекционная больница» работало всего 3 врача. Двое из них уволились в ноябре, так как являлись пенсионерами (старше 70 лет). Последний врач ушёл на больничный и написал заявление об увольнении.
Лечение пациентов производится без изменения, но приём новых больных более невозможен. Дети, которые лежат в больнице, будут переведены в другое лечебное отделение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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