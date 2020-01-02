02.01.2020, 16:12
В новогодней лотерее почти 100 человек выиграли миллион
ИА «Ореанда-Новости». В новогодней лотерее «Столото» около 100 россиян выиграли по 1 миллиону рублей. Также житель Москвы стал обладателем 1 миллиарда рублей.
Новогодняя лотерея проводилась 1 января 2020 года. 99 людей выиграли призы по 1 миллиону рублей, 20 из который являются жителями Москвы и области. Всего по лотерее «Столото» разыгрывалось 105 призов, стоимость которых составляла миллион.
Также 1 россиянин из столицы выиграл 1 миллиард рублей. После уплаты НДФЛ, он получит 870 миллионов рублей. Имя счастливчика не озвучено. Стоит отметить, что что это первый случай в России.
Общая сумма выигрышей составляла чуть более 3,5 миллиардов рублей. Количество выпущенных билетов - 28,8 миллионов.
Новогодняя лотерея проводилась 1 января 2020 года. 99 людей выиграли призы по 1 миллиону рублей, 20 из который являются жителями Москвы и области. Всего по лотерее «Столото» разыгрывалось 105 призов, стоимость которых составляла миллион.
Также 1 россиянин из столицы выиграл 1 миллиард рублей. После уплаты НДФЛ, он получит 870 миллионов рублей. Имя счастливчика не озвучено. Стоит отметить, что что это первый случай в России.
Общая сумма выигрышей составляла чуть более 3,5 миллиардов рублей. Количество выпущенных билетов - 28,8 миллионов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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