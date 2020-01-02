Новогодняя лотерея проводилась 1 января 2020 года. 99 людей выиграли призы по 1 миллиону рублей, 20 из который являются жителями Москвы и области. Всего по лотерее105 призов, стоимость которых составляла миллион.Также 1 россиянин из столицы выиграл 1 миллиард рублей. После уплаты НДФЛ, он получит 870 миллионов рублей. Имя счастливчика не озвучено. Стоит отметить, что что это первый случай в России.