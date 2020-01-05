В ночь на Новый год в одном из садоводств, расположенных в Иркутской области, ребёнок был ранен пулей. Сейчас осуществляется проверка, заявлено в ГУМВД по региону.Сейчас ищут владельца оружия. Пули исследуют эксперты-криминалисты.В материалах местных СМИ написано, что семья, которая отмечала на даче Новый год, чтобы посмотреть салюты вышла на улицу. В это время началась стрельба из карабина в воздух. Упавшая сверху пуля задела ребёнку щеку. Родители раненного мальчика вызвали скорую помощь. Мальчику уже зашили рану. Сейчас ничто не угрожает его жизни.