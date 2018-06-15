ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Бывшую жену застрелил на почве бытового конфликта мужчина из Новокузнецка. Убийство произошло рядом с офисом, где работала его супруга. Говорят, приревновал.

Изначально в интернете появилась информация о том, что мужчина в Новокузнецке убил женщину и взял заложников, с которыми забаррикадировался в здании офиса. Некие очевидцы даже сообщали о том, что он отстреливался от полиции, а всё произошло по причине недовольства социальными выплатами. Однако эту информацию в пух и прах опроверг Следственный комитет.

Мужчина не просто убил «бывшую», он застрелился сам, причём, по версии следствия, причина в конфликте между людьми на бытовой почве. Его супруге было 42 года.

Случилось это 15 июня около 12 часов дня (восемь утра по московскому врмени). Этот человек увидел женщину на улице, произвёл выстрел, а затем зашёл в здание офиса, где она работала. Там 46-летний мужчина выстрелил в себя.

Раненых также не было, сейчас на месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета по Кемеровской области и полицейские. Возбуждено дело по факту убийства.

Инцидент имел место быть на улице Павловской в жилом доме, там на первом этаже находятся офисы. Недалеко от места происшествия находится торговый центр и бизнес-центр. Информацию о том, что полиция ворвалась внутрь со штурмом, так как мужчина отстреливался, также не подтвердили в Следкоме.



Ссылаясь на свой источник, ТАСС сообщает, что свою бывшую супругу мужчина убил на крыльце здания. А оружие не принадлежало ему. Сейчас следователи выясняют, чьё оно и поему оказалось у погибшего, есть версия, что оно украдено.

Исполняющий обязанности губернатора этого города сообщил общественности по радио, что это произошло из-за возникшей ревности. Он сообщил, что никаких заложников не было. А причина самая банальная.