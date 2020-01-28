28.01.2020, 14:48
В Новосибирск вернулся пассажирский самолёт из-за технической неисправности
ИА «Ореанда-Новости». В новосибирский аэропорт Толмачёво вернулся пассажирский самолёт Embraer 170 из-за технической неисправности, сообщает издательство «Комсомольская правда. Новосибирск».
Пилоту пришлось развернуть самолёт обратно из-за неубравшихся закрылков. В салоне сработала сигнализация о технической неисправности. Embraer 170 приземлился в аэропорту Толмачёво сегодня, 28 января, в 17-45 по местному времени или в 13-45 по МСК. Посадка была произведена благополучно, никто не пострадал.
На борту пассажирского самолёта находились 77 пассажиров и 2 члена экипажа. Рейс был отменён. В настоящее время проводится расследование причины возникновения технической неисправности.
Пилоту пришлось развернуть самолёт обратно из-за неубравшихся закрылков. В салоне сработала сигнализация о технической неисправности. Embraer 170 приземлился в аэропорту Толмачёво сегодня, 28 января, в 17-45 по местному времени или в 13-45 по МСК. Посадка была произведена благополучно, никто не пострадал.
На борту пассажирского самолёта находились 77 пассажиров и 2 члена экипажа. Рейс был отменён. В настоящее время проводится расследование причины возникновения технической неисправности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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