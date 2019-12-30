ИА «Ореанда-Новости». Двое полицейских получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, пишут «Известия».



Сообщается, что инцидент произошёл на улице Дачной Заельцовского района. Жильцы одного из домов пожаловались на подозрительного мужчину в подъезде. Приехавшие полицейские попросили у него документы, а тот напал на них с ножом.



Один из сотрудников полиции выстрелил и нанёс мужчине огнестрельное ранение. Напавший, по некоторым данным, был под действием наркотиков.