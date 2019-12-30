30.12.2019, 20:39
В Новосибирске мужчина напал с ножом на полицейских
ИА «Ореанда-Новости». Двое полицейских получили ножевые ранения при задержании преступника в Новосибирске, пишут «Известия».
Сообщается, что инцидент произошёл на улице Дачной Заельцовского района. Жильцы одного из домов пожаловались на подозрительного мужчину в подъезде. Приехавшие полицейские попросили у него документы, а тот напал на них с ножом.
Один из сотрудников полиции выстрелил и нанёс мужчине огнестрельное ранение. Напавший, по некоторым данным, был под действием наркотиков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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