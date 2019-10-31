Отмечается, что такое наказание последовало за повторное невыполнение требований пожарной безопасности.В МЧС отметили, что в здании собора нет громоотвода, а в трапезной на цокольном этаже нет дополнительных эвакуационных выходов. В сентябре в пресс-службе епархии говорили, что нарушения уже устраняют.