31.10.2019, 16:59
В Новосибирске оштрафовали Кафедральный собор за нарушение противопожарной безопасности
ИА «Ореанда-Новости». Суд в Новосибирске оштрафовал приход Вознесенского кафедрального собора Новосибирской и Бердской епархии на 75 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что такое наказание последовало за повторное невыполнение требований пожарной безопасности.
В МЧС отметили, что в здании собора нет громоотвода, а в трапезной на цокольном этаже нет дополнительных эвакуационных выходов. В сентябре в пресс-службе епархии говорили, что нарушения уже устраняют.
Отмечается, что такое наказание последовало за повторное невыполнение требований пожарной безопасности.
В МЧС отметили, что в здании собора нет громоотвода, а в трапезной на цокольном этаже нет дополнительных эвакуационных выходов. В сентябре в пресс-службе епархии говорили, что нарушения уже устраняют.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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