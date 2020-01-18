18.01.2020, 11:20
В Новосибирске перед взлётом у самолёта загорелся двигатель
ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирске перед взлётом у самолёта загорелся двигатель. Инцидент произошёл 18 января в 01-00 по местному времени или 17 января в 21-00 по МСК в аэропорту «Толмачево».
Самолёт А-321neo производил полёт из Новосибирска и направлялся во Вьетнам. На борту воздушного транспортного средства находилось не менее 200 пассажиров. При запуске двигателей в начале полёта один из двигателей загорелся. Пилот отменил запуск и включил систему пожаротушения. Возгорание было сразу ликвидировано. Никто не пострадал. Вылет был временно отменён.
Всем пассажирам был выдан их багаж и представлено бесплатное проживание в гостинице, в которое включено полное питание.
Самолёт А-321neo производил полёт из Новосибирска и направлялся во Вьетнам. На борту воздушного транспортного средства находилось не менее 200 пассажиров. При запуске двигателей в начале полёта один из двигателей загорелся. Пилот отменил запуск и включил систему пожаротушения. Возгорание было сразу ликвидировано. Никто не пострадал. Вылет был временно отменён.
Всем пассажирам был выдан их багаж и представлено бесплатное проживание в гостинице, в которое включено полное питание.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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