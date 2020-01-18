Самолёт А-321neo производил полёт из Новосибирска и направлялся во Вьетнам. На борту воздушного транспортного средства находилось не менее 200 пассажиров. При запуске двигателей в начале полёта один из двигателей загорелся. Пилот отменил запуск и включил систему пожаротушения. Возгорание было сразу ликвидировано. Никто не пострадал. Вылет был временно отменён.