ИА «Ореанда-Новости». В Новосибирске прошёл митинг против ликвидации лесных пожаров в тайге. Протестующие требовали отставки высокопоставленных чиновников.

«Я просто хочу поздравить всех с тем, что мы ещё раз подтвердили мнение, что человек является худшим животным на планете Земля. Мы являемся частью истории Российской Федерации, и мы запомнимся как варвары, которые разграбили, продали, затопили и сожгли нашу страну ". - сказала правозащитница Милена Варивода.

Она прокомментировала, сказав, что 80% птиц сгорели во время этих пожаров. Живые лесные животные сгорели: медведи, лоси и «всем всё равно» . Более того - в Красноярском крае отстреливают медведей, которых обстоятельства заставляли выходить к людям во время пожаров в их «доме».