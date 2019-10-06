Зверей, с которыми выступала цирковая пара, не на что больше содержать.

Цирк в городе Новосибирске расторг трудовой контракт с артистами Сергеем и Мариной Герасимовыми. Сложность ситуации заключается в том, что у пенсионеров на попечении остались звери, которые остались к настоящему моменту без средств существования. У Герасимовых есть пять медведей, десять собак, пять кошек, один енот и лиса. Сейчас эти животные содержатся в гараже цирковой пары. Цирковые животные существуют за счёт благотворительных средств, часть пенсии и случайные заработки уже бывших цирковых артистов также идут на прокорм животных. Стоит уточнить, что для животных, которые больше не нужны цирку, есть специально отведённые места. Однако, пенсионеры не торопятся их туда сдать, так как считают, что условия для животных там неблагоприятные – животные могут просто погибнуть.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал знаменитый дрессировщик Эдгар Запашный. Он посчитал, что Герасимовы пытаются таким образом прославиться и получить дополнительный заработок на этих животных. Запашный подчеркнул, что Российский государственный цирк действительно прекратил действие трудового контракта с Сергеем и Мариной Герасимовыми. Однако, ни один из других цирков страны не предложил им место работы у себя в организации. Росгосцирк готов взять животных на попечение в специально созданные для этих целей места, однако, пара Герасимовых категорически не согласна с решением цирка. Кроме того, она выступает с обвинениями в адрес государственных властей, которые якобы не предпринимают решительных действий по спасению животных. Одним из таких мест, где готовы принять животных, Эдгар Запашный назвал «Парк львов. Тайган». Также дрессировщик подчеркнул, что Герасимовы уже много лет отказываются передать животных, которые считают «частными». По мнению Запашного, в ситуацию должны вмешаться сотрудники правоохранительных органов.