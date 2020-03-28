ИА «Ореанда-Новости». Новая тест-система для выявления коронавируса была зарегистрирована в Новосибирске. Об этом сообщили в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.

Новая тест-система для диагностики коронавируса нового типа обладает очень высоким уровнем чувствительности – 10 во второй степени. Помимо этого, они способны помочь сократить время на пробоподготовку в несколько раз.

При помощи новых тестов результат можно будет получить уже в течение 90 минут, говорится в сообщении.

Выпуск тестов начнётся в понедельник, 30 марта. Планируется выпускать по 1 тысяче наборов для 100 анализов в неделю.