ИА «Ореанда-Новости» В Новосибирской области правоохранительные органы арестовали членов наркогруппировки, которая ежедневно продавала более 1 тысячи доз синтетических наркотических веществ. В составе преступной группы находилось 18 человек. Об этом сообщается на сайте ведомства со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков и отряд специального назначения «Гром» задержали наркоторговцев. Преступники производили наркотики в собственной лаборатории и продавали их через интернет. Дилеры переписывались с покупателями в мессенджерах, как сообщается, члены группировки реализовывали ежедневно порядка тысячи доз, в месяц наркоторговцы зарабатывали более 25 миллионов рублей.

Вещества распространяли в Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, наркотики также поставляли в одну из зарубежных республик. По факту наркоторговли заведено уголовное дело о «незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Все члены банды находятся под арестом, им предъявлено обвинение.

Сегодня также стало известно об ещё одном факте наркоторговли.

В Санкт-Петербурге 13 февраля были задержаны двенадцать человек по подозрению в незаконном сбыте наркотиков: десять мужчин и две женщины, всем фигурантам дела от 23 до 38 лет. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Наркодилеры разработали свою схему передачи товара: они прятали наркотики в камеры хранения в супермаркете, о чём и сообщали клиентам через мессенджеры.

Химические наркотики производились на съёмной квартире, за производство отвечали двое членов группировки. В ходе обысков в доме были найдены психотропные вещества. Наркоторговлю злоумышленники вели в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как сообщил ранее начальник управления межведомственного взаимодействия главка по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ Виталий Хмельницкий, в России каждое десятое правонарушение связано с наркотическими веществами и их незаконным оборотом. Кроме того, за год регистрируется около 200 тысяч преступлений, связанных с наркотиками, 70% из них проходят как тяжкие и особо тяжкие. Также, по словам Хмельницкого, в стране увеличился процент производства и употребления синтетических наркотиков.