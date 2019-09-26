ИА «Ореанда-Новости» Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области опротестовала локальные нормативные акты некоторых общеобразовательных школ на подведомственной территории, в которых было указано, что звонок на перемену между уроками предназначен исключительно для педагога, который затем самостоятельно решает, когда окончить занятие.

Прокуроры выявили девять подобных документов. Нормы, закрепляющие правило «звонок – для учителя» были из них исключены. В правоохранительном ведомстве пояснили, что подобные положения противоречат законодательству об образовании и нарушают право школьников на отдых.

Кроме того, прокуратура сообщила: «В двух случаях правовые акты содержали положение о рецидиве, то есть о повторном совершении школьником дисциплинарного проступка в течение года и ужесточении в связи с этим наказания за содеянное. При этом действующее законодательство об образовании не содержит такого понятия, как рецидив, а потому не может применяться». Данные два документа также были опротестованы, и в них были внесены соответствующие изменения.