08.01.2020, 18:18
В Новосибирской области загорелась школа
ИА «Ореанда-Новости». В Купинском районе Новосибирской области в селе Покровка произошёл пожар в здании школы, пишет «МК».
Сообщается, что загорелась кровля. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огонь перекинулся и на несущие стены здания. Пострадавших в ходе пожара не было, так как в школе в этот момент никого не было.
Из-за инцидента детей с 13 января будут возить в школу, которая располагается в соседнем селе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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