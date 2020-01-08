ИА «Ореанда-Новости». В Купинском районе Новосибирской области в селе Покровка произошёл пожар в здании школы, пишет «МК».



Сообщается, что загорелась кровля. Площадь пожара составила 800 квадратных метров. Огонь перекинулся и на несущие стены здания. Пострадавших в ходе пожара не было, так как в школе в этот момент никого не было.



Из-за инцидента детей с 13 января будут возить в школу, которая располагается в соседнем селе.