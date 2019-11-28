ИА «Ореанда-Новости». В школе Новосибирска закончилась проверка, вызванная скандалом с чаепитием.

Об этом сообщил представитель регионального ГУ МВД.

Проверка была вызвана инцидентом на школьном чаепитии. Девочку, чья мать не сдала деньги, выгнали из класса. Мама ребёнка заявила, что девочку таким образом унизили. Обиженная женщина написала об этом в социальной сети, где история быстро приобрела популярность.

Проверка доказала, что никакого преступления совершено не было, вопреки заявлениям матери восьмилетней девочки. По результатам проверки было отказано в возбуждении административного или уголовного дела.

После инцидента администрация школы решила запретить проводить чаепития вовсе.