16.10.2019, 00:14
В ноябре 2 гидрографических катера поступят в Черноморский флот
ИА «Ореанда-Новости». Черноморский флот в ноябре 2019 года получит 2 новых гидрографических катера, которые помогут обследовать морское дно.
Один катер будет располагаться в Севастополе, другой - в Новороссийске. Перед тем, как гидрографические катеры поступят в военно-морскую базу, они должны будут пройти ряд испытаний. Доставка катеров назначена на ноябрь этого года.
Новые морские суда нужны для проведения съёмки рельефа морского дна, обследования опасных мест и изучения данных по результатам эхолота. Гидрографические катеры могут спускаться на глубину до 400 метров, а эхолоты можно использовать на глубине до 2 тысяч метров.
Катеры могут быть использованы не только в исследовательских работах. На них можно перевозить людей, продукты и материалы, а также проводить лидирование кораблей и лодок в пунктах остановок.
Один катер будет располагаться в Севастополе, другой - в Новороссийске. Перед тем, как гидрографические катеры поступят в военно-морскую базу, они должны будут пройти ряд испытаний. Доставка катеров назначена на ноябрь этого года.
Новые морские суда нужны для проведения съёмки рельефа морского дна, обследования опасных мест и изучения данных по результатам эхолота. Гидрографические катеры могут спускаться на глубину до 400 метров, а эхолоты можно использовать на глубине до 2 тысяч метров.
Катеры могут быть использованы не только в исследовательских работах. На них можно перевозить людей, продукты и материалы, а также проводить лидирование кораблей и лодок в пунктах остановок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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