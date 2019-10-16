Перед тем, как гидрографические катеры поступят в военно-морскую базу, они должны будут пройти ряд испытаний. Доставка катеров назначена на ноябрь этого года.Новые морские суда нужны для проведенияГидрографические катеры могут спускаться на глубину до 400 метров, а эхолоты можно использовать на глубине до 2 тысяч метров.Катеры могут быть использованы не только в исследовательских работах. На них можно



