ИА «Ореанда-Новости». В городе Одесса, на улице Некрасова, произошёл неприятный инцидент. Началась драка между журналистами и охраной.

Драка началась в центре города. Очевидцы утверждают, что во время инцидента одна из сторон даже использовала газ. Руслан Форостяк, советник главы полиции Одесской области, прокомментировал ситуацию. Согласно его рассказу, в пятницу тринадцатого июля



«Муниципальная охрана» получила приказ от властей города - приехать на улицу Некрасова и демонтировать ограждения на парковке, чем сотрудники охраны и занялись.



Ограждения, тем временем, принадлежали адвокатской компании. Сотрудники организации не остались довольны такими действиями, в связи с чем позвали публику, журналистов и начали всячески сопротивляться. Как оказалось, сотрудники «Муниципальной охраны» начали демонтаж, не продемонстрировав никакие документы, удостоверения и приказ, а также ничего не объяснили даже на словах. Таким образом, обе стороны несут на себе вину.

Но Форостяк утверждает, что первыми провокаторами стали всё же сотрудники адвокатской конторы, которые позвали журналистов.



Правоохранительные органы смогли установить личность, которая самой первой начала провокацию двусторонних разборок. Однако этот человек не относится ни к журналистской деятельности, ни к общественности. Сейчас он и вовсе скрывается.

Константин Слободянюк, главный редактор газеты «Нераскрытые преступления» и одна из жертв разборок, также рассказал свою версию ситуации. По его словам, охрана действительно не показала никакие удостоверения, а также не потрудилась ничего объяснить. Сотрудники просто начали демонтаж парковочных ограждений. В это время на парковке присутствовало двое журналистов газеты «Общественный прибой», которые приехали для того, чтобы взять интервью у работников многострадальной адвокатской конторы.



Следом, спустя несколько минут, представители «Муниципальной охраны» начали колотить ногами интервьюеров, а также применили слезоточивый газ. Когда Слободянюк попытался помочь пострадавшим, к нему также применили газ, после чего последовали удары дубинками по голове.

На членов охраны возвели уголовное производство. Против них будут применены три статьи Уголовного кодекса.