ИА «Ореанда-Новости». 15-летнюю девушку задержали в Одессе, где сейчас проходят траурные мероприятия, посвящённые трагедии 2 мая 2014 года на Куликовом поле в Доме профсоюзов. По информации Нацполиции Одесской области, несовершеннолетняя девушка задержана по причине изображения запрещённой символики на майке, в которой она пришла к месту проведения массовых мероприятий.

В полиции сообщили, что девушку доставили в территориальное отделение полиции, учитывая возраст нарушительницы, к административной ответственности будет привлечён её отец, на него уже составлен протокол.

Напомним, с 2015 года на Украине запрещена пропаганда советской символики – действует соответствующий закон. В связи с этим идут переименования улиц и городов, названных в честь советских государственных деятелей. В список запрещённых исторических личностей попали 520 деятелей.