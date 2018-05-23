ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Инцидент произошел среди бела дня в одной из городских поликлиник Екатеринбурга. Фотографии обрушившегося потолка появились в соцсетях.

Говорят, что никто из пациентов и медицинского персонала не пострадал. Потолочные плиты, а также перекрытия валялись по всему коридору поликлиники №3 Екатеринбурга, которая расположена по улице Сыромолотова.

Причем в пресс-центре местного управления здравоохранения сообщили, что ЧП произошло прямо накануне ремонта. Буквально через месяц в поликлинике планировался ремонт, в том числе и потолка. Но он не смог дождаться этого исторического момента и показал, что «пора». В самом учреждении руководители что-либо комментировать журналистам отказались.

Инцидент не вышел за рамки медучреждения, полиция и прокуратура разбирательств не планирует, так как жертв не было.

Местные группы «ВКонтакте» поторопились опубликовать снимки «эпичного» момента. Очевидцы присылали анонимно фотографии администраторам социальных сообществ.

Похожие инциденты не редкость в российских городах. Например, в середине мая в Южно-Сахалинске в здании достаточно нового перинатального центра потолок упал прямо в женском отделении. Говорят, что обрушение в гинекологии произошло из-за проблем с канализацией (засора труб) в учреждении. Инцидент случился вечером, прямо на входе в одну из операционных. А за месяц до этого потолок упал в кабинете-ординаторской. Кстати, данный центр открыли только в апреле, а из бюджета на его строительство выделено было не менее четырёх миллиардов рублей.

В российском фонде «Здоровье» подсчитали, что приблизительно 1 300 зданий медучреждений из 116 000 находятся в плачевном аварийном состоянии, 1 800 требуют реконструкции, а 17 000 полного капитального ремонта.