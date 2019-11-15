ИА «Ореанда-Новости». В городе Буденновске Ставропольского края пять пациентов одной из больниц заразились ВИЧ-инфекцией, пишет «МК».



Отмечается, что теперь виновных в случившемся определит суд. Один из пострадавших уже добился в суде компенсации вреда.



В местном Минздраве отметили, что уже установлены некоторые нарушения со стороны сотрудников инфекционного отделения «при выполнении медицинских манипуляций и соблюдению санитарных требований». К ним применены административные и дисциплинарные взыскания.