Отмечается, что бунт произошёл перед приездом в исправительное учреждение руководства Службы исполнения наказания республики.При этом в местном УФСИН отметили, что бунта не было, имело место неподчинение некоторых отдельных заключённых. Инцидент удалось уладить без применения силы.