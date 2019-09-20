20.09.2019, 15:58
В одной из колоний Дагестана произошёл бунт
ИА «Ореанда-Новости». В колонии общего режима №7 в Дагестане заключённые устроили бунт, пишет «МК».
Отмечается, что бунт произошёл перед приездом в исправительное учреждение руководства Службы исполнения наказания республики.
При этом в местном УФСИН отметили, что бунта не было, имело место неподчинение некоторых отдельных заключённых. Инцидент удалось уладить без применения силы.
Отмечается, что бунт произошёл перед приездом в исправительное учреждение руководства Службы исполнения наказания республики.
При этом в местном УФСИН отметили, что бунта не было, имело место неподчинение некоторых отдельных заключённых. Инцидент удалось уладить без применения силы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии