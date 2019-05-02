ИА «Ореанда-Новости» В охотничьем домике в Якутии четыре человека погиби в результате пожара. Об этом передаёт ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Два человека погибли на месте, ещё двоих пострадавших удалось спасти и доставить в больницу, однако они скончались. В МСЧ добавили, что избушка находилась в труднодоступном районе, из-за чего условия обнаружения возгорания были крайне тяжёлыми, осложняло ситуацию также отсутствие связи.