ИА «Ореанда-Новости». Минздрав обсуждает возможность включения пластических операций в перечень услуг, которые входят в программу обязательного медицинского страхования, пишет «Российская газета».



Отмечается, что такая мера позволит лучше контролировать клиники пластической хирургии. В Минздраве напомнили, что по ОМС уже проводятся такие операции, но врачи подписываются как, например, челюстно-лицевые хирурги, реконструктивные хирурги, онкологи.



В ОМС могут включить удаление доброкачественных новообразований на коже, таких как папилломы и кератомы. Кроме того, бесплатные операции проводят детям, которым поставили диагноз волчья пасть, заячья губа.