Сообщается, что конфеты производит компания «Джи Си Золотые конфеты». Там полагают, что имбирь в бархатной трюфельной начинке передает определяющие черты главы государства «самообладание, спокойствие и харизматичность».А перец чили, как полагает производитель, говорит о «беспристрастности, непредсказуемости и остроумии» российского президента.