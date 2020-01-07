07.01.2020, 16:38
В Омске детям раздали конфеты с Путиным, в составе которых была водка
ИА «Ореанда-Новости». В Омске детям в новогодних подарках раздали конфеты «Президент» с изображением лица Владимира Путина, в состав которых входят водка и перец чили, пишет «МК» со ссылкой на телеграм-канал «МБХ Медиа».
Сообщается, что конфеты производит компания «Джи Си Золотые конфеты». Там полагают, что имбирь в бархатной трюфельной начинке передает определяющие черты главы государства «самообладание, спокойствие и харизматичность».
А перец чили, как полагает производитель, говорит о «беспристрастности, непредсказуемости и остроумии» российского президента.
Сообщается, что конфеты производит компания «Джи Си Золотые конфеты». Там полагают, что имбирь в бархатной трюфельной начинке передает определяющие черты главы государства «самообладание, спокойствие и харизматичность».
А перец чили, как полагает производитель, говорит о «беспристрастности, непредсказуемости и остроумии» российского президента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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