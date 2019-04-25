ИА «Ореанда-Новости». Ранее в соцсетях опубликовали запись, что мальчик в Омске собирает детской лопаткой песок с обочины дороги и «ремонтирует» им асфальт. После этого дорожные службы города по-настоящему отремонтировали ямы на дороге в районе проспекта Маркса, где происходили события.

Информацию о плановом ремонте сообщил представитель городского управления дорожного хозяйства и благоустройства. Ранее власти заявили, что будут рады через 10-15 лет видеть этого ребёнка в рядах сотрудников дорожного хозяйства, а ремонт дороги будет производиться в ближайшее время.