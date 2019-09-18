ИА «Ореанда-Новости». В Омске 36-летняя женщина попала в больницу с травмами головы, которые получила при попытке сделать селфи с травматическим пистолетом в руке, пишет «Интерфакс».



Женщина взяла пистолет в руку, направила его в сторону головы и хотела сфотографироваться. Однако вместо кнопки на телефоне она нажала курок. В результате инцидента она получила травмы, но её жизни ничего не угрожает.



Полицейские нашли в квартире травматический пистолет МП-79 и гладкоствольное ружье, зарегистрированные на хозяина. Кроме того, были обнаружена также нунчаки, которые принадлежали сожителю пострадавшей. Экспертиза показала, что это холодное оружие ударно-раздробляющего действия. В итоге на него завели дело о незаконном изготовлении оружия.