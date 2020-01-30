30.01.2020, 18:39
В Омске женщину госпитализировали с подозрением на коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». В Омске женщину доставили в одну из инфекционных больниц с подозрением на коронавирус, пишет «МК».
Отмечается, что пациентка пожаловалась на плохое самочувствие после возвращения из Китая.
Замминистра здравоохранения области Ольга Богданова пояснила, что в настоящее время на коронавирус проверяются все люди с симптомами ОРВИ, которые побывали в Китае во второй половине января.
По последним данным, вирусом заразились уже почти семь тысяч человек по всем миру. В России пока случаев инфицирования выявлено не было.
Отмечается, что пациентка пожаловалась на плохое самочувствие после возвращения из Китая.
Замминистра здравоохранения области Ольга Богданова пояснила, что в настоящее время на коронавирус проверяются все люди с симптомами ОРВИ, которые побывали в Китае во второй половине января.
По последним данным, вирусом заразились уже почти семь тысяч человек по всем миру. В России пока случаев инфицирования выявлено не было.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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