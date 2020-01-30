Отмечается, что пациентка пожаловалась на плохое самочувствие после возвращения из Китая.Замминистра здравоохранения области Ольга Богданова пояснила, что в настоящее время на коронавирус проверяются все люди с симптомами ОРВИ, которые побывали в Китае во второй половине января.По последним данным, вирусом заразились уже почти семь тысяч человек по всем миру. В России пока случаев инфицирования выявлено не было.