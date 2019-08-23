ИА "Ореанда-Новости" Сегодня, 23 августа, жители города Омска обнаружили утерянную деталь одной из городских статуй.

Омские пользователи социальных сетей распространили сегодня информацию о том, что украденная деталь городового найдена. К опубликованной новости омичи приложили и фотографию детали. Ею оказался эфес сабли, выполненный из металла. Сама статуя городового расположена на территории городского парка Победы, на Любинском проспекте. Жители установили, что найденный эфес схож с частью рукояти сабли, принадлежащей памятнику городовому. Сопоставив фотографию обнаруженной детали сабли и фотографии памятника городовому до утраты, стало ясно, что это действительно является утраченной частью. Стоит отметить, что эфес был отломан вчерашним вечером. Известно, что вандалами стали двое молодых людей.

Находка жителей города Омска ещё не дошла до правоохранительных органов. По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы Управления Министерства внутренних дел по Омской области, никакой информации, включая официальное заявление, от омичей в настоящий момент не поступало. Сотрудники полиции заняты поисками злоумышленников.

Напомним, что инцидент случился вчера, 22 августа. Двое неизвестных молодых людей отломали часть сабли, принадлежащей памятнику городовому. Злодеяние было зафиксировано камерами наружного наблюдения. Видео засвидетельствовало обоих мужчин с момент порчи городского имущества. Известно, что один из вандалов уходит по Любинскому проспекту с эфесом в руках, другой – в сторону улицы Бударина.