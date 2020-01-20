Об инциденте в Омске рассказал РИА Новости Алексей Командыков, работающий в УМВД по Омской области.Источник сообщает, что происшествие случилось 19 января ночью. Мужчина увидел возле торгового комплекса "Мускат", расположенного в Омске на улице Фугенфирова, 9а, отдыхающих людей. В тот вечер на четвертом этаже комплекса проходил корпоратив одной из компаний.Мужчина, посчитав, что это развлекательное заведение, попытался войти внутрь здания. Его не пустили. Мужчина съездил домой за ружьем. Вернувшись, он выстрелил в дверь торгового комплекса. Вследствие этого дробью была в ногу ранена женщина.