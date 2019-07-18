ИА «Ореанда-Новости». Владельцы подпольного центра реабилитации заставляли пациентов участвовать спарринг бои, пишет «МК» со ссылкой на источник в МВД.



Отмечается, что у заведения не было медицинской лицензии, а пациентов держали там против их воли. Людей силой заставляли подписывать согласие на пребывание и запрещали им контактировать с родственниками, которые регулярно вносили оплату за медуслуги.



Во время обысков у руководителей центра изъяли газовый пистолет и много сильнодействующих медицинских препаратов.