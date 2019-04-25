ИА «Ореанда-Новости». В Омске в больницу госпитализировали 14-летнюю школьницу с подозрением на аппендицит. Испугавшись операции, девочка сбежала из медучреждения без верхней одежды, пишут волонтеры отряда "ДоброСпас-Омск".

24 апреля вечером сообщение о пропаже школьницы из больницы поступило в полицию. Там пояснили, что девочка-подросток самовольно ушла в неизвестном направлении, когда врачи покинули её палату. Последний звонок с телефона девушки пробили по программе, и поисковый отряд выдвинулся в тот район.

Её искали около 1,5 часа пешком, после продолжили поиски на машинах. В 21.50 по местному времени один из экипажей нашёл её сильно замёрзшей, она была без куртки: в тонкой блузке и коротких брюках. Подростка передали полиции. Школьница пояснила, что испугалась операции.