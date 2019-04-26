ИА «Ореанда-Новости». Двухлетний мальчик, который получил ожоги 50 процентов тела после того, как его в горячую печь засунул родной дедушка, скончался в больнице Омска, сообщили в областном управлении министерства здравоохранения.

Врачи все эти дни пытались стабилизировать состояние мальчика и проводили противошоковую терапию, но в пятницу утром он скончался.

Инцидент произошёл в начале недели – мать перед уходом на работу оставила двухлетнего сына под присмотром матери и отца. Пьяный 53-летний отец отобрал внука у супруги, выставил женщину за дверь и бросил ребёнка в печь. Женщина с соседкой смогли ворваться в дом и достать ребёнка из печи. Мальчика с ожогами половины тела забрала «скорая», дедушку задержали. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью. Пять лет назад семья была снята с учёта органов профилактики.