Свой отказ врач объяснил низкой зарплатой и плохими условиями труда. Врач рассказал журналисту местного издания проработал 45 лет и сильно устал, добавив, что сейчас он находится под действием алкоголя. Он также рассказал, что подаст заявление об уходе.По словам медика, из-за страховых компаний он и другие медики вынуждены приписывать тех пациентов, которых и не было. Например, приняли 10 человек, а пишут, что 20. Врачу 71 год, его зарплата – 30 тысяч рублей.