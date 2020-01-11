11.01.2020, 19:16
В Омске врач перестал принимать пациентов из-за низкой зарплаты
ИА «Ореанда-Новости». В Омске врач травмпункта пришёл на работу, но пациентов принимать отказался, пишет «МК» со ссылкой на «НГС. Новости Омск».
Свой отказ врач объяснил низкой зарплатой и плохими условиями труда. Врач рассказал журналисту местного издания проработал 45 лет и сильно устал, добавив, что сейчас он находится под действием алкоголя. Он также рассказал, что подаст заявление об уходе.
По словам медика, из-за страховых компаний он и другие медики вынуждены приписывать тех пациентов, которых и не было. Например, приняли 10 человек, а пишут, что 20. Врачу 71 год, его зарплата – 30 тысяч рублей.
Свой отказ врач объяснил низкой зарплатой и плохими условиями труда. Врач рассказал журналисту местного издания проработал 45 лет и сильно устал, добавив, что сейчас он находится под действием алкоголя. Он также рассказал, что подаст заявление об уходе.
По словам медика, из-за страховых компаний он и другие медики вынуждены приписывать тех пациентов, которых и не было. Например, приняли 10 человек, а пишут, что 20. Врачу 71 год, его зарплата – 30 тысяч рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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