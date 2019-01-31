ИА «Ореанда-Новости» В Омске следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» по факту надругательства над школьницей. Уполномоченный при губернаторе Омской области по правам ребёнка Елизавета Степкина также намерена провести проверку по данному происшествию. Следователи проверяют условия, в которых проживали подростки, состояние их семей и выяснят, состояли ли девочки на учёте в полиции.

«Уполномоченным будет проведён анализ профилактической работы и дана оценка межведомственному взаимодействию всех служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Октябрьском округе Омска, а также проанализирована учебно-воспитательная работа в школе №124», - сказала Степкина в беседе с РИА Новости.

Как ранее сообщали в следственном комитете, в декабре две девочки 13 и 15 лет совершили в отношении своей подруги насильственные действия, девочки напали на школьницу, раздели и изнасиловали бутылкой. Истязания они снимали на камеру мобильного телефона. Видео подростки намеревались выложить в Сеть, однако администратор группы Вконтакте сообщил в полицию. Об инциденте стало известно 30 января, информация о преступлении сразу же была передана в органы правопорядка.

По факту совершения этого преступления предусмотрена уголовная ответственность для лиц, возрастом от 14 лет. В скором времени будет принято решение об избрании меры пресечения для 15-летней подозреваемой.

Ранее сайт kp.ru писал, что, по словам директора школы, где обучались подозреваемые и их жертва, девочки, напавшие на подругу, были «головной болью» школы. Кроме того, участниц нападения было трое, все они из неполных неблагополучных семей, а также состоят на учёте в ПДН. Директор также отметила, что пострадавшая девочка была новой ученицей в классе, у неё были со всеми нормальные отношения.