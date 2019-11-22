ИА «Ореанда-Новости». Активисты общественного движения Общероссийский народный фронт возмутились закупкой сувениров, которую запланировали власти Иркутской области, пишет «Интерфакс».



Дело в том, что иркутские власти собрались потратить 2 миллиона рублей на сувениры и организацию питания на торжественных мероприятиях перед Новым годом. В ОНФ отмечают, что такая закупка выглядит странно на фоне того, что ещё не все пострадавшие от паводков получили компенсации.



В ОФН уже обратились к полпреду президента в Сибирском федеральном округе, чтобы он оценил эффективность и целесообразность этой закупки.