Елена Лазарева, работающая на должности руководителя проекта ОНФ "За права заёмщиков", заявила РИА Новости, что одним из вариантов рассматривается то, что безналичные операции смогут подтверждать близкие родственники.Лазарева заявила, что внушительного объёма достигла проблема незаконного списания денег с пластиковых карт. По её словам, это миллиарды рублей.Лазаревой отмечено, что, несмотря на постоянное развитие технологий безопасности в этой сфере, россияне пока ещё остаются жертвами мошенников.Эксперт считает, что для решения вопроса необходимо предоставить клиентам возможность отказываться от оплаты карточкой через интернет. По её словам, эта услуга будет востребована у людей пожилого возраста, которые не нуждаются в "таком наборе сервисов".