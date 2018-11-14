ИА «Ореанда-Новости». 72 рубля в сутки, выделяемых на питание заключённых слишком мало, считают в общественной наблюдательной комиссии Москвы. Этого недостаточно, чтобы обеспечить здоровое питание людей, а их лечение в последующем оказывается куда дороже.

Сейчас в России на одного заключённого выделяют денежное довольствие в размере 72 рубля на сутки, в месяц из 30 дней выходит 2,16 рублей. Этой суммы недостаточно для пропитания заключённых, заявил Иван Мельников, ответственный секретарь ОНК Москвы.

– Такой суммы недостаточно, чтобы обеспечить осужденным здоровое и полноценное питание. Особенно с учетом того, что немало осужденных болеют или же недоедали даже на воле. С таким питанием они потом попадают на больничную койку, и государству приходится тратить на них уже значительно большие деньги, — заявил правозащитник.

Он пояснил, что дневное довольствование одного заключённого выше, чем 72 рубля, но другая часть суммы тратится на другие стороны содержания человека в колонии. На питание остаётся только эта сумма.

– Надеюсь, в будущем государство и ФСИН ее все же пересмотрит. Надо не забывать, что осужденные — тоже люди и должны нормально питаться. У них в рационе должно быть все, что требуется человеку, — добавил Мельников.

Ранее сообщалось, что Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко подвел предварительные итоги «министерской диеты» – он поставил эксперимент питаться один месяц на сумму 3 500 рублей. Такая цифра заложена в прожиточный минимум на питание. Если разделить это на 30 дней – выходит около 116 рублей в сутки. С его слов, подобное ограничение в питании ведет к серьезному ухудшению здоровья

«Ведет это либо к употреблению низкокачественных продуктов, либо к недоеданию. В моем случае это и то, и другое», – сказал Бондаренко, за первые две недели он сбросил почти 6 кг веса.

«Мы с вами должны понимать, что на подобной диете у нас находятся десятки миллионов человек, жителей нашей страны. Инициатива власти по установлению подобных продуктовых корзин является фактически геноцидом и не может быть реализована и применяться в будущем», – заявил он.