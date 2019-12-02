ИА «Ореанда-Новости». В Оренбурге обрушился мост, который находился на реконструкции. Есть пострадавшие. Информация поступила из пресс-службы регионального Министерства здравоохранения.

Обрушение моста произошло сегодня, 2 декабря, в 19-10 по МСК. На пульт МЧС поступил сигнал о происшествии. На место ЧП выехали МЧС и скорая помощь. Обрушившийся мост находился на реконструкции 2 недели, поэтому пострадавших не много. Двое людей получили травмы лёгкой степени тяжести и были госпитализированы, третий человек от госпитализации отказался.

По информации МЧС, произошло обручение двух пролётов виадука. Стоит отметить, что за несколько часов до ЧП, на реконструируемом мосту оборвались электрические провода.