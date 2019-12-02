02.12.2019, 20:07
В Оренбурге обрушился мост, который находился на реконструкции
ИА «Ореанда-Новости». В Оренбурге обрушился мост, который находился на реконструкции. Есть пострадавшие. Информация поступила из пресс-службы регионального Министерства здравоохранения.
Обрушение моста произошло сегодня, 2 декабря, в 19-10 по МСК. На пульт МЧС поступил сигнал о происшествии. На место ЧП выехали МЧС и скорая помощь. Обрушившийся мост находился на реконструкции 2 недели, поэтому пострадавших не много. Двое людей получили травмы лёгкой степени тяжести и были госпитализированы, третий человек от госпитализации отказался.
По информации МЧС, произошло обручение двух пролётов виадука. Стоит отметить, что за несколько часов до ЧП, на реконструируемом мосту оборвались электрические провода.
Обрушение моста произошло сегодня, 2 декабря, в 19-10 по МСК. На пульт МЧС поступил сигнал о происшествии. На место ЧП выехали МЧС и скорая помощь. Обрушившийся мост находился на реконструкции 2 недели, поэтому пострадавших не много. Двое людей получили травмы лёгкой степени тяжести и были госпитализированы, третий человек от госпитализации отказался.
По информации МЧС, произошло обручение двух пролётов виадука. Стоит отметить, что за несколько часов до ЧП, на реконструируемом мосту оборвались электрические провода.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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