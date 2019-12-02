Информация поступила из пресс-службы регионального Министерства здравоохранения.На пульт МЧС поступил сигнал о происшествии. На место ЧП выехали МЧС и скорая помощь. Обрушившийся мост находился на реконструкции 2 недели, поэтому пострадавших не много.Стоит отметить, что за несколько часов до ЧП, на реконструируемом мосту оборвались электрические провода.